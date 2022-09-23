Першу хвилю він називає смертниками.

Перша хвиля мобілізованих росіян може з'явитися на фронті в Україні не раніше, ніж через місяць.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Справа в тому, що матеріальна база Збройних сил Россиийской Федерації не може прийняти більше 100 тисяч осіб на сьогоднішній день, за оцінками деяких західних аналітиків. Вони зараз цю першу хвилю, це буде гарматне м'ясо, фактично смертники, кинуть на фронт. Швидкість появи цих людей на фронті може бути ну місяць, не раніше. Тому що треба їх ще дособирати в купу, звезти на збірні пункти, переодягнути, перевзути, хоча б якийсь мінімальний навик поводження зі зброєю, і тільки після цього вони можуть з'явитися в тому числі і в районі Лиману", - розповів Жданов.

Есперт зазначив, що за 7 місяців війни РФ практично повністю "перелопатила" свій оперативний резерв.

"Ось цю першу хвилю вони будуть вливати в діючі частини. Перша хвиля повністю піде на заповнення втрат. Чому я і кажу, що вони смертники, тому що дідівщину ніхто не відміняв - в атаку в першу чергу пустять молодих і скажуть: давай вчися. Ще й на техніці, яка збереглася в діючих підрозділах на лінії фронту, на ній і будуть воювати. А з ними можуть прийти максимум вантажівки, які їх будуть перевозити", - пояснив він.

На його думку, друга хвиля може з'явитися на фронті не раніше нового року, а може і пізніше. Вони прибудуть з військовою технікою, якщо тільки промисловість РФ буде здатна її ремонтувати.

Оголошення мобілізації в РФ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про старт часткової мобілізації в країні. За словами влади, в російську армію призвуть 300 тисяч осіб.

Однак російський правозахисник Павло Чиков вважає, що указ Путіна дозволяє мобілізувати необмежене число людей.

Раніше Держдума РФ ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час". Також для солдатів з'явилися покарання за добровільну здачу в полон і мародерство.

Відразу після оголошення мобілізації по російських містах пройшла хвиля протестів. Також в мережі з'явилося безліч відео, на яких сім'ї проводжають мобілізованих чоловіків.

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