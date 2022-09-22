Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк додав, що ті, хто здасться в полон, не будуть видані Росії, якщо самі цього не захочуть.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав примусово мобілізованих росіян здаватися в полон.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження", - зазначив Подоляк.

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Радник керівника ОП додав, що, згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, ті, хто здасться в полон, не будуть видані Росії, якщо самі цього не захочуть.

Мобілізація в РФ - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Новая газета. Европа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 мільйон осіб.

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