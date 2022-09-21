Також в Держдумі не виключають обмежень на виїзд з країни.

У рамках часткової мобілізації у РФ можуть викликати випускників військових кафедр, "якщо їхны військово-облікові спеціальності будуть затребувані".

Про це повідомив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, цитує пропагандистський ресурс ТАСС.

Наразі йдеться про мобілізацію військовозобов'язаних першого розряду - старшини, прапорщики, мічмани до 35 років і молодші офіцери до 45 років.

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До другого розряду входять солдати, сержанти, прапорщики, мічмани до 45 років і молодші офіцери до 50. У третій - до 50 і 55 років відповідно.

Картапов, маючи на увазі обмеження на виїзд з Росії, сказав, що "якісь обмеження там, де буде проводитися "спеціальна військова операція", будуть, але це не стосується всієї країни."

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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