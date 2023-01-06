Вадим Скібіцький зазначив, що для підготовки мобілізованих знадобитися близько двох місяців.

Влада Російської Федерації готується мобілізувати ще близько 500 тисяч осіб у січні. Очікується, що Москва оголосить останню хвилю мобілізації 15 січня.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Кремлю знадобиться близько двох місяців для формування груп. При цьому він вказав, що багато чого буде залежати від військової допомоги західних партнерів для оснащення резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - заявив Скібіцький в інтерв'ю Guardian.

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При цьому він вказав, що остання хвиля мобілізації в РФ очікується 15 січня.

"Вони роблять упор на кількість людей та техніки й сподіваються перемогти нашу сторону", - підсумував представник ГУР.

Нова хвиля мобілізації в Росії - що відомо

4 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ готується до загострення війни в лютому. Він припустив, що найближчим часом Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що керівництво Росії вживає заходів щодо запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації.

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