За його словами, завдяки "примусовій мобілізації" покращилася ситуація на деяких напрямках фронту.

Не повинно бути ситуації, коли половина суспільства воює, а інша половина - ні, бо "вони завжди шукають якісь причини, щоб просто не воювати", вважає Назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади.

Говорячи про питання мобілізації, в ефірі "Київ 24" він зауважив, що "кожна людина звикає до будь-якої повсякденної діяльності і роботи впродовж двох тижнів":

"Головне - це нормальна мотивація і чітко пояснювати людині, що ти від неї хочеш, і що ти вимагаєш".

Водночас, підкреслив він, перед тим, як щось вимагати, людину потрібно навчити. "Їм потрібно спочатку, перед тим, як мобілізувати, пояснювати роботу. І мобілізовані мають бути всі", - сказав боєць.

Кішак наголосив, що не може бути так, що "половина суспільства воює, половина суспільства не воює, бо вони завжди шукають якісь причини, щоб просто не воювати". "Це звичайне перекидання відповідальності і більш нічого. А противник цим, до речі, користується", - зауважив він.

Військовослужбовець додав, що Росія вкладає мільйонні кошти у те, аби вносити деструктив та розкол в українське суспільство.

Стосовно мобілізаційних "рейдів" Кішак зазначив, що підтримує це. "Тому що не потрібно ігнорувати. Є закон України, який кожен чоловік, в першу чергу, має виконати", - сказав він.

Командир зауважив, що Міністерство оборони України вже зробило все для того, аби полегшити постановку на облік для громадян, тож потрібно оновити дані та готуватися до захисту держави.

"Не може половина людства воювати, а половина - сидіти у ресторанах і тринькати гроші на все, але не на дрони і не на допомогу Збройним силам. У нас іде війна. Якщо зараз не ухвалити рішення і не мобілізуватися, то ми завтра будемо окопувати в Києві", - наголосив Кішак.

За його словами, зараз "завдяки таким діям, можна сказати, примусовій мобілізації ми реально покращили стан на деяких напрямках".

"Тому що люди пішли на БЗВП (базова військова підготовка - УНІАН), людей підготували, люди зараз почали нормально тримати оборону, укріпрайони. Все йде добре, все в порядку. Просто оці навіювання противника про "зразу м’ясо" - молодь це читає, так і сприймає. Тому що ніхто зараз не фільтрує інформацію, яку їм подають", - сказав боєць.

Питання мобілізації

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігор Оболєнський, командир 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" зазначив, що необхідне зниження мобілізаційного віку до 21 року, щоб в армії отримали молодих вмотивованих воїнів.

За його словами, 21-річні молоді люди зможуть працювати ефективніше. "Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше", - сказав командир.

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