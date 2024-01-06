Український захисник зазначив, що якщо військовозобов'язані не замінять захисників, які зараз на фронті, то вся Україна може опинитися в окупації.

Українським захисникам на передовій необхідний відпочинок. У зв'язку з цим Україні потрібна мобілізація, щоб хоча б на якийсь час змінити бійців.

"Ось він вийшов з позиції, втомився. Я його відправлю на 3-5 днів додому, це буде простіше. А від того, що у мене немає, ким поміняти хлопців на позиції, мені доводиться дуже рідко відпускати у відпустки, міняти. Там мітинги - демобілізація. А хто прийде і замінить цих хлопців?" – заявив командир стрілецького батальйону 59-ї бригади Максима "Кондора" в інтерв'ю "Слідство Інфо".

При цьому він обурений тим, що про втому від війни часто говорять ті, хто нічого не зробив, щоб допомогти нашим військовим, які віддають своє здоров'я і життя.

Відео дня

"Ми тут не втомилися, а цивільні втомилися. Найбільше втомлюються від війни ті, хто для цієї війни нічого не зробили. Але якщо ми будемо ділити на тих, хто втомився і не втомився, хто робить і хто не робить, то ми так цю війну будемо дуже довго воювати", - зазначив військовий.

За його словами, якщо військовозобов'язані не замінять захисників, які зараз на фронті, то вся Україна може опинитися в окупації і тоді українців поженуть з автоматами в руках під російським прапором на іншу територію.

"Навіть якщо ми деокупуємо територію, то через 50-100 років вони знову на нас полізуть. Якщо мої діти і онуки не будуть воювати з Росією, для мене це буде класний результат, ну правнуки вже нехай пробачать. Це Росія - вона завжди воювала і буде воювати", - підсумував командир.

Мобілізація в Україні - останні новини

19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що таку кількість людей в нашій країні можуть мобілізувати протягом року

У свою чергу ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що мобілізація не спрацює, якщо українці не зрозуміють, що це потрібно не Армії, а самому тиловому суспільству.

Вас також можуть зацікавити новини: