Ворог також завдав авіаударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.

Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та Спірного, бойові дії тривають.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Генштаб заявляв, що російські окупанти наступають у районі Луганського Донецької області та завдали авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС та Авдіївки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

Вас також можуть зацікавити новини: