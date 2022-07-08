Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та Спірного, бойові дії тривають.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня Генштаб заявляв, що російські окупанти наступають у районі Луганського Донецької області та завдали авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС та Авдіївки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.