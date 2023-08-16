ЗСУ вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися вперед.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російські окупанти також вели наступальні операції на цій ділянці фронту.
Крім того, українські сили продовжували наступальні операції в районі Бахмута. У звіті наводяться дані російського воєнкора про те, що ситуація в цьому районі для окупантів невтішна, тому що ЗСУ контролюють панівні висоти і лісові масиви навколо важливих населених пунктів. При цьому окупанти продовжували наступальні операції під Бахмутом.
Також аналітики Інституту відзначили, що російські та українські війська продовжували бойові зіткнення на лінії Авдіївка-Донецьк, але жодній зі сторін просунутися на цій ділянці не вдалося.
Щодо українського контрнаступу в ISW зазначили, що ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися в Луганській області та західній частині Запорізької області.
Кадри з геолокацією показують, що українські війська просунулися до Роботіного, і, імовірно, українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади в західну частину Запорізької області.
Війна в Україні: новини
Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії продовжили завдавати ударів по живій силі та зброї окупантів. У Генштабі розповіли, що авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Також сьогодні в Міноборони повідомили, що ВСУ звільнили від російських окупантів Урожайне.