В Офісі президента прокоментували вчорашні масовані ракетні обстріли території України.
Радник глави ОП, член переговорної групи від України Михайло Подоляк
"Знову тотальні ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі. Європі це точно подобається?", - пише Подоляк у своєму Twitter.
За повідомленням Генштабу, за добу знищено чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.
У Волинській ОВА вже заявили, що ракети по регіону випускалися з території Білорусі.