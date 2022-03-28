Росія вкотре завдала низки ракетних ударів по українським містам.

В Офісі президента прокоментували вчорашні масовані ракетні обстріли території України.

Радник глави ОП, член переговорної групи від України Михайло Подоляк

"Знову тотальні ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі. Європі це точно подобається?", - пише Подоляк у своєму Twitter.

За повідомленням Генштабу, за добу знищено чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.

У Волинській ОВА вже заявили, що ракети по регіону випускалися з території Білорусі.

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