Зброя бійця залишилася на місці служби.

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил під час чергування зник український військовий.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Зокрема, зникнення бійця помітили ще ввечері 28 січня під час перевірки особового складу. Пошук зниклого військового не дав результатів.

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"Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав", - йдеться у повідомленні.

У підрозділі додають, що за наявною інформацією, боєць зараз перебуває на окупованій території. Тривають слідчі дії та встановлення усіх обставин.

При цьому інформаційні ресурси терористів "ДНР" сьогодні повідомили про нібито перехід на бік бойовиків одразу трьох бійців ЗСУ. Один з них нібито вже перебуває у лавах окупантів, ще двоє начебто переховуються в одному з прифронтових населених пунктів.

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Автор: УНІАН