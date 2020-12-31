Доба на Донбасі не минула без обстрілів / ООС
Протягом поточної доби, 31 грудня, в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російських бойовиків.
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Як повідомляється у вечірньому зведенні штабу ОС, біля Старогнатівки ворог здійснив декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ.
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