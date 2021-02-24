Неподалік населеного пункту Чермалик на Донбасі затримано російського окупанта, який намагався проникнути на українські позиції.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
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«Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції», - йдеться у повідомленні.
У штабі повідомляють, що «в ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю». У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.
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