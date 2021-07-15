Бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойовики 15 kипня порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. В результаті двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє ОТУ "Північ" в Facebook.

Терористи вели вогонь по позиціях українських військових з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доставлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.

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На місці події працювали посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ. Про порушення режиму припинення вогню бойовиками повідомили представників ОБСЄ.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку 14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Після надання медичної допомоги на місці військових госпіталізували, стан одного пораненого задовільний, другого-важкий.

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Автор: Анастасія Горбачова