Ймовірно, окупанта ліквідували під час збиття ворожого вертольота.

В Україні ліквідували командира вертолітного полку приватної військової компанії "Вагнер". Загарбнику було надто сумно на пенсії, тому він вирушив вбивати українців.

Про смерть топ-пілота "вагнерівців" повідомили російські ресурси. За даними блогера Necro Mancer, ліквідовано підполковника В'ячеслава Зангієва. Він родом із Владикавказу.

Ймовірно, окупант Зангієв керував гелікоптером "Мі-8", який українські воїни збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

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Робота Повітряних сил

26 жовтня у Повітряних силах повідомляли, що їм вдалося за дві години збити 17 іранських дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники.

31 жовтня Росія знову завдала масованої атаки по Україні. Вранці у Повітряних Силах відзвітували про збиття 44 з 50 крилатих російських ракет.

Ввечері головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за день Росія випустила по території країни 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

Водночас на Херсонщині українські зенітники за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.

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