Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу.

На Донбасі 1 вересня в результаті обстрілу з боку озброєних формувань РФ один з військовослужбовців України отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання Схід.

Наразі його стан оцінюють як задовільний.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - сказано у повідомленні.

Також там зазначили, що Українські військові відкрили вогонь у відповідь задля припинення злочинних дій противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - зазначено у повідомлення.

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Автор: Олег Давигора