Стан одного з поранених важкий.

У понеділок, 20 грудня, двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у штабі ООС.

Читайте такожПогрози Байдена не допомогли: Росія продовжує нарощувати війська біля України"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі ООС не уточнили, де саме сталася подія.

З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська обладнують нові основні та запасні вогневі позиції біля лінії розмежування на Донбасі. Крім цього бойовики озброюються важкою технікою: танками, мінометами та гаубицями.

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Автор: Марта Гичко