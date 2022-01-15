Команда місії ОБСЄ приземлила БПЛА і залишила цей район.

В зоні проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Росії обстріляли зі стрілецької зброї безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) в щоденному звіті № 9/2022, який опубліковано 15 січня.

"Перебуваючи на східній околиці н. п. Василівка (непідконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 14 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 100–200 м на південний захід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА", - йдеться у звіті.

Під час цього польоту БПЛА також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння).

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Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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