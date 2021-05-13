Український воїн отримав кульове поранення, несумісне з життям.

У четвер, 13 квітня, від пострілу снайпера бойовиків в зоні проведення ООС загинув український військовий.

Читайте такожВід початку року окупанти майже два десятки разів обстрілювали населені пункти ДонбасуПро це ввечері повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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Автор: Катерина Комолова