Йдеться про три населених пункти на Луганщині та чотири містечка на Донеччині.

На Донбасі українські військові відбили атаки російських військ в районах семи населених пунктів Луганської і Донецької областей.

Про це йдеться в зведенні Генштабу Збройних сил України 11 лютого станом на 6:00. Зазначається, що ворог продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, минулої доби українські війська відбили ворожі атаки неподалік Красної Гори, Бахмута, Іванівського і Парасковіївки на Донеччині.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, раніше Головне управління розвідки спрогнозувало суттєве загострення на фронті в лютому-березні. У ГУР також підтвердили, що глава Генштабу РФ Валерій Герасимов отримав задачу від Путіна захопити Донбас до березня.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти продовжують утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Своєю чергою, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об'єкти противника.

У Генштабі також нагадали, що за минулу добу, 10 лютого Росія випустила по Україні 106 ракет та завдала 59 авіаударів, 28 з яких - із використання безпілотників "Shahed-136".

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