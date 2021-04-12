Військовослужбовець дістав смертельне кульове поранення.

В районі проведення ООС на Донбасі в результаті прицільного ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

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Про це повідомляється у Facebook оперативно тактичного угруповання "Північ".

Зазначається, що боєць дістав смертельне кульове поранення. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про інцидент повідомили представникам ОБСЄ.

Загострення ситуації на Донбасі: що відомо

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Дмитро Захаров