Протягом минулої доби окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ не було.

В районі проведення операції Об'єднаних сил сьогодні поранено одного українського військовослужбовця.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС.

Так, станом на 7:00 зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Новгородське вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожОкупанти "ДНР" вирішили привласнити нерухомість українців, що покинули регіонВ районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, окупанти скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

«Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», - поінформували у штабі.

Також у зведенні зазначається, що протягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення ООС окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, неподалік Красногорівки вони відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Широкине окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу не було.

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Автор: Світлана Закелова