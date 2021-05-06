На Донбасі загинув старший солдат Товчигречко Дмитро Іванович, механік-водій механізованого батальйону 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Про це повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93 бригади Холодний Яр… Він загинув через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям», - йдеться у повідомленні.
Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація.
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«Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей», - повідомили у 93-ій ОМБР.
Нагадаємо, сьогодні у районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок прицільних обстрілів окупантів один український військовий загинув, ще один дістав поранення.
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