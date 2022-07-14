Окупанти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій

На Донеччині спецпризначенці Національної гвардії України знищили передові групи спостереження росіян та їхню техніку.

Про це повідомляє у Facebook НГУ.

В повідомленні сказано, що окупанти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій, однак гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку.

"Після точної роботи снайперів спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", - зазначають в Нацгвардії.

Нагадаємо, внаслідок удару українських військових з РСЗВ HIMARS у районі Шахтарська у Донецькій області загинули майже усі заступники командира однієї з дивізій РФ.

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