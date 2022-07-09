Навіть після завершення активних бойових дій, Україна збільшить чисельність армії.

Активні бойові дії в Україні будуть враховані в матриці бізнесу-плану як мінімум 10 років.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Forbes. За його словами, це оцінка аналітиками НАТО подальшого розвитку подій, повʼязаних з країною-агресором.

"Навіть перемога, яка відбудеться в цьому році чи на початку наступного, не означатиме, що росіяни сядуть на космічні кораблі, які залишилися на орендованому Байконурі, чи Ілон Маск зробить гуманітарну місію і відправить їх у космос. Вони залишаться нашими сусідами з тим політичним устроєм, який в Росії зараз є. Питання переходу Росії до демократії — надто довгострокове", - зауважив міністр.

Тому навіть після того, як люди підуть додому, працювати на свої позиції, планується повернути до армії чисельністю 261 000.

"Ще на 100 000 людей армія мала бути розвинута згідно з наказом президента до 2024 року. Тобто Збройні сили будуть 350 - 360 тисяч плюс сектор безпеки і оборони, Нацполіція, Нацгвардія, прикордонники, СБУ — загалом ще 200 000 людей. Тобто 500 тисяч – це будуть люди в формі", - розповів Резніков.

Раніше він заявив, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Зокрема, до Збройних сил України мобілізовані 700 тисяч осіб.

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