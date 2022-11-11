Також за вчорашню добу російські окупанти вбили двох цивільних.

У Донецькій області виявили тіла шістьох убитих російськими загарбниками громадян.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці", - заявив голова ОВА.

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Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 у Дробишевому та 2 у Яровій.

Ще 5 людей в області отримали поранення.

Ситуація на сході України

Збройні сили України поступово просуваються як на сході, так і на півдні України.

За даними Генштабу, бойові дії за інтенсивністю не знижуються. На сході епіцентр тиску росіян знаходиться саме у Донецькій області.

9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на Донеччині - "найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується".

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