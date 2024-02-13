Йдеться про захисні рубежі, які мають унеможливити прорив окупантів.

Україна виділила з бюджету на будівництво фортифікацій чималу суму. Очільник уряду Денис Шмигаль назвав цифри, від яких будь-який можливий наступ Росії "захлинеться".

Деталі про плани країни щодо будівництва рубежів оборони чиновник розповів під час засідання уряду 13 лютого.

"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн", - заявив прем’єр.

Для зведення рубежів використовують кошти резервного фонду державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, військовий ПДФО та благодійні кошти на спецрахунку Нацбанку.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямували Міністерству оборони та Держспецтранспорту.

Ще понад 16 млрд грн виділили обладміністраціям. Зокрема, для створення фортифікації у Харківській області виділили 3,9 млрд грн, у Запорізькій області - 1,3 млрд грн. Для Донецької області сума склала 1,2 млрд грн, для Херсонської області - понад 1,2 млрд грн.

Підготовка до нового наступу

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що сили оборони посилюють оборонні рубежі неподалік Харкова. Зокрема на цьому напрямку продовжують встановлювати фортифікаційні споруди.

Найближчім часом, за словами Євлаша, очікувати на новий повномасштабний наступ росіян не варто. Для цього вони не мають достатньої кількості людей і техніки.

Проте згодом ситуація може змінитись. Як вважають у BILD, Україна опинилась у найбільш важкій військовій кризі з часів битви за Київ. Незважаючи на те, що російські війська виснажені, вони все одно йдуть вперед. Водночас українське командування оцінює ситуацію як напружену, але контрольовану.

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