Не варто очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період, зазначив офіцер.

Наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися й у будь-яку хвилину може відкритися новий напрямок.

Про це заявив Михайло Крижанівський, підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" в ефірі "Еспресо".

"На сьогодні ситуація на лінії фронту залишається складною. Противник не полишає спроб проводити наступально-штурмові дії на певних напрямках по лінії бойового зіткнення. Тим більше, що через погодні умови погіршилася логістика з обох сторін, але попри це Сили оборони стійко тримають позиції та відбивають ворожі атаки з урахуванням переваги загарбників у боєприпасах та артилерії. Ситуація критична, але контрольована", - зазначив він.

Офіцер також додав, що не варто вважати вичерпаним наступальний потенціал ворога. Росія може активізуватися на іншому напрямку у будь-яку хвилину. Також, за словами Крижанівського, не варто очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період.

"Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється якийсь новий напрямок, тому наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися. Потенціал ворог не втрачає", - зауважив підполковник НГУ.

Ситуація на фронті

На ранок 11 січня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. При цьому найгрячіше було на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Головнокомандувач ЗУ Валерій Залужний наголошує, що російські загарбники намагаються наступати на усіх напрямках.

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