Покровський та Краматорський напрямки були найгарячішими вчора.

На фронті минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень, більше 40 з них на Покровському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Краматорському напрямку.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки", - інформує Генштаб.

Відео дня

На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Ворог також активно намагався просунутись на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де росіяни намагалися прорвати оборону наших військ.

Противник здійснив 16 атак на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії РФ біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

Зазначається, що за минулу добу на Времівському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Як повідомили у Генштабі, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах зокрема три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 КАБи.

При цьому авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, 5 артилерійських систем, станцію РЛС та 3 склади боєприпасів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 64 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Таврійському напрямку російські окупанти почали активніше застосовувати тактику масового скидання боєприпасів із БПЛА, велика кількість з них містить отруйну речовину.

Вас також можуть зацікавити новини: