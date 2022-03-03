Внаслідок повітряної атаки на село Яковлівка на Харківщині 3 людей загинули, 7 поранено, 30 приватних будинків зруйновано.
Про це повідомляє ДСНС.
"2 березня о 22:57 ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Поранень зазнали 7 осіб, врятовано з-під завалів 10 людей. На жаль, 3 наших співвітчизників загинули", - йдеться у повідомленні.
Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.
На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та 3 одиниці рятувальної техніки.
Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської облдержадміністрації російські військові випустили ракети. Також супротивник обстрілював житлові райони. У ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища. В результаті ворожих атак є жертви.