Відомості стосовно загиблих та поранених уточнюються, зазначили в ДСНС.

Внаслідок повітряної атаки на село Яковлівка на Харківщині 3 людей загинули, 7 поранено, 30 приватних будинків зруйновано.

Про це повідомляє ДСНС.

"2 березня о 22:57 ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Поранень зазнали 7 осіб, врятовано з-під завалів 10 людей. На жаль, 3 наших співвітчизників загинули", - йдеться у повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та 3 одиниці рятувальної техніки.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської облдержадміністрації російські військові випустили ракети. Також супротивник обстрілював житлові райони. У ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища. В результаті ворожих атак є жертви.

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