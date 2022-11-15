Окупант поєднував депутатство із керівництвом дитячого військово-рашистського клубу "Десантник"

У Херсонській області ліквідовано російського депутата Воткінської думи Удмуртії Руслана Шаймарданова.

Як повідомив OSINT-дослідник, співзасновник InformNapalm Іраклій Комахідзе, Шаймарданов потрапив в Україну у середині жовтні. Він нібито був "добровольцем".

"Шаймарданов поєднував депутатство із керівництвом дитячого військово-рашистського клубу "Десантник". У середині жовтня група інструкторів воткінського клубу на чолі з Русланом Шаймардановим "добровольцями" поїхали до зони бойових дій, там вони "добровільно" і здохли, проїхавши від своїх домівок майже 2000 км", - зазначив Комахідзе.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники на Донбасі відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів.

У Генштабі також поділилися, що противник веде наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Загальні втрати ворога досягли позначки 81 тис. 370 осіб, з яких 510 знищено за минулу добу.

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