У російській армії почастішали випадки дезертирства.

У Херсонській області російські окупанти шукають по селах не лише українських партизанів, а й власних дезертирів.

Про це повідомив депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, зараз керівний склад загарбників намагається виїхати за межі області, наприклад, в Мелітополь, а ті, хто знаходиться у Мелітополі - в Росію.

"Потихеньку, виконують "жести доброї волі". Почастішало дезертирство й серед звичайних військових - ходять по селах і крім партизанів, шукають і своїх же. В цілому про який моральний дух орків можна говорити", - відзначив Хлань.

Крім того, у Новій Каховці російські окупанти викрали сімейного лікаря Артема Фартушного. А в Геройському на міні підірвалося авто з вчителькою місцевого ліцею Ольгою Шевченко.

За словами Хланя, загарбники звітують про допомогу місцевим жителям, однак не можуть вчасно видати гуманітарну допомогу та забезпечити людей ліками й медикаментами.

Також вони захопили херсонський готель "Нінель", керівництво якого "було лояльним до Сальдо і його компанії".

"До речі, про останнього щось зовсім нічого не чути, з коми виходив, а далі що? Бо його каналом у телеграмі користується ФСБ-шник Єлісєєв і згадувати не згадує про самого гауляйтера Херсонщини", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що херсонського гауляйтера Володимира Сальдо госпіталізували до лікарні. Потім йому погіршало, колаборанта підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому

Місцеві лікарі нібито підозрювали, що Сальдо могли отруїти. Пізніше російський Telegram-канал повідомив, що в отруєнні підозрюють кухаря та покоївку.

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