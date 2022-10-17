Кулеба вчергове закликав місцевих не знімати та не викладайте в соцмережах фото та відео роботи Збройних сил України.

На Київщині працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - зазначив він.

Відео дня

Кулеба вчергове закликав місцевих не знімати та не викладати в соцмережах фото та відео роботи Збройних сил України.

За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, Київщину атакують ворожі дрони-камікадзе. Їх активно збивають поблизу кількох міст. Наразі в області продовжує лунати повітряна тривога. ППО працює.

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно ця сторона продовжує заперечувати надання безпілотників країні-окупанту. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Польща надала Україні комплекси, з яких українці збивають іранські дрони.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО успішно справляється з іранськими дронами.

Вас також можуть зацікавити новини: