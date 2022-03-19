За добу на Луганщині внаслідок ворожих обстрілів 4 людей загинули та 10 отримали поранення.

На Луганщині погоджено гуманітарний коридор.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Луганської обласної державної адміністрації з посиланням на її керівника Сергія Гайдая.

"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані", - зазначив Гайдай.

Він додав, що евакуація автобусами очікується із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки.

Разом з тим, як повідомляє Telegram-канал Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині за добу 4 людей загинули та 10 отримали поранення.

"Російські "асвабадітєлі" звільняють луганську землю від життя: за добу 4 загиблих та 10 поранених, пошкоджено 54 будинки та об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів.

"Без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів. Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 103 490 споживачів знаходяться без електроенергії. Ситуація навколо тепло- та водопостачання залишається незмінною", - йдеться у повідомленні.

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