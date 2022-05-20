У Луганській області російська армія зруйнувала вже понад 11 тисяч будинків, із них майже 3200 - багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
Найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор. За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб.
Обласна військова адміністрація формує поадресний перелік таких житлових будинків, розраховує збитки та визначає обсяг потреб для відбудови.
Також проводиться онлайн опитування серед жителів області, опрацьовано понад 3 500 анкет. До переліку внесено дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків.
Відзначається, що економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.
Нагадаємо, що раніше з'явилися фото повністю зруйнованого Рубіжного.
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