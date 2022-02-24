Сьогодні Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Колона російських танків зайшла у межі кількох населених пунктів Луганської області, виставивши перед військовою технікою автомобілі з символікою ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба прикордонників.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубужі йдуть бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

Оголошення Росією повномасштабної війни проти України

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.