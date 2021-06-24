У схроні знайшли 26 артилерійських снарядів та 90 зарядів до мінометних мін.

СБУ викрила в Луганській області прихований арсенал військових боєприпасів.

Як повідомляється на сайті СБ, оперативники встановили, що схованку у 2014 році облаштували бойовики формування «Всевеликое войско Донское», що вели бойові дії проти України.

Терористи закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

Співробітники СБУ вилучили зі схрону 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм, 12 гранатометних пострілів ВОГ-17, 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм, понад 400 набоїв різного калібру та підривник артилерійського снаряду.

Вилучення боєприпасів проводилося у взаємодії з підрозділами нацполіції та ДСНС.

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Раніше співробітники СБУ викрили трьох українських військовослужбовців на спробі викрадення зброї і боєприпасів з військової частини. Зброю намагались вивезти з метою продажу.

Під час обшуку у військовому підрозділі оперативники СБ вилучили необліковану зброю: чотири автоматичних гранатомети АГС, два ручних протитанкових гранатомета РПГ, один кулемет Калашникова (ПКМ), три танкових кулемети Калашникова (ПКТ), один автомат АК74, один автомат АК47, чотири автомати АКМС, десять підствольних гранатометів ГП 25, один пістолет Макарова, два стволи для ПКТ та один ствол до ПК.

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Автор: Дмитро Захаров