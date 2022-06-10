Після удару наший військових вижити вдалося тільки одному окупанту.

Військові ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Цього разу запалала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист", - уточнив він.

За даними Гайдая, ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували ще у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, зранку Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк тримається, однак російські окупанти нищать все на своєму шляху. Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

А 9 червня Гайдай заявив, що українські військові зможуть швидко вибити з Сєвєродонецька російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати. За його словами, це можливо було б зробити за два-три дні.

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