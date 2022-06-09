Російська кампанія сповільнена через проблеми з постачанням продуктів харчування та палива, а також необхідними послугами для її військ.

Російські військові, розміщені на базі у місті Валуйки, Білгородській області, на кордоні з Україною, стикаються з нестачею їжі, одягу та спорядження.

Про це повідомляє Reuters.

Британська військова розвідка і Пентагон в опублікованих оцінках стверджують, що російська кампанія сповільнена через проблеми з постачанням продуктів харчування та палива, а також необхідними послугами для її військ.

Мати одного із солдатів, якого відправили воювати проти України, розповіла, що двічі з лютого приїжджала у Валуйки, щоб привезти їжу для підрозділу сина через брак пайків.

За її словами, у деяких солдатів у військовій частині були чоботи з підошвами, що відвалилися, і полотняні куртки з бавовняною прокладкою, які не можуть зігріти.

Місцева мешканка Ольга Лукіна, чий чоловік служить у розвідувальному підрозділі країни-агресора, розповіла, що розвідникам не вистачає безпілотників та обладнання нічного бачення, а іншим частинам потрібна їжа, дизельне паливо, а також "десь помитися і випрати одяг".

Ще одна мешканка Валуйків Любов Зажарська повідомила, що солдати звертаються до неї з проханням випрати та погладити одяг, оскільки пральня на базі не справляється.

Reuters проаналізувало місцеві пабліки та чати. Наприкінці квітня солдат Рафаель Алієв в одному з них написав про необхідність полагодити пошкоджену шрапнеллю під час боїв машину.

"У російського Міноборони, блін, немає запчастин", — говорилося в його повідомленні.

У коментарі агентству солдат заявив, що на запчастини від Міноборони країни-агресора можна було чекати місяць, через що окупанти періодично звертаються за допомогою до волонтерів.

У місцевих чатах Reuters також бачило повідомлення про те, що російській армії необхідні радіопередавачі Motorola та дрони DJI. У цих чатах з’являються свідчення передачі зібраного обладнання російської армії у Валуйках.

Раніше стало відомо, що за даними західної розвідки, російські війська перевершують українські сили у запасах боєприпасів у 40 разів.

Українська сторона майже повністю вичерпала запаси ракет для РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", що дозволило ефективно стримувати наступи російських військ у перші місяці війни на відстанях від 37 до 50 миль.

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