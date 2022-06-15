Без успіхів у просуванні ворог системно відступає на оборонні позиції, втрачає живу силу, запаси та техніку, а також обстрілює мирне населення з артилерійсько-мінометного озброєння та застосовує системи залпового вогню.

На Миколаївщині українські військові з гелікоптерів атакували скупчення противника, втрати уточнюються.

Про це у Facebook повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів у просуванні вперед, системно відступаючи під нашими контрнаступальними діями на оборонні позиції, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню", - зазначив він.

Так, протягом ночі ворог двічі ударив РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло троє та поранено четверо цивільних.

Крім того, на Миколаївщині окупанти обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади, а із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі завдали ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", - додав Назаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Миколаєва, є постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: