Гауляйтер Макіївки заявив про "смолоскипне горіння газопровідної труби

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області спалахнула пожежа. Частина міст, які поки що перебувають в окупації, залишилися без газу.

Гауляйтер Макіївки Владислав Ключаров повідомив, що у Кіровському районі на садовому товаристві "зафіксовано смолоскипне горіння газопровідної труби". Він додав, що деталі зʼясовуються.

Тим часом посіпака окупантів в Ясинуватій Дмитро Шевченко пише про відсутність газу в місті.

"Внаслідок обстрілу м. Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст "республіки", у тому числі і Ясинуватої. Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу", – йдеться в повідомленні.

Що відбувається на окупованих територіях: останні новини

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