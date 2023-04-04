Окупанти приділяють більше уваги обороні й облаштуванню інженерних споруд, а також укріплюють додаткові рубежі оборони.

На окупованій Лівобережній частині Херсонської області російські військові готуються до оборонних дій, облаштовують додаткові рубежі.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону. "Ми зараз фіксуємо, що вони більше приділяють уваги обороні й облаштуванню інженерних споруд, вони укріплюють додаткові рубежі оборони, оскільки усвідомлюють, що через нетривалий час вони їм знадобляться. Ми бачимо ефективність нашої роботи по зачищенню 30-кілометрової смуги, яка полегшить життя Правобережжю - кількість обстрілів зменшилася зі 100 до 50-60 на добу. Хоча артилерійські обстріли ще фіксуються, але поступово ворог віддає перевагу атакам з повітря, використовує винищувачі з керованими авіаційними бомбами. Таких влучань за минулу добу було три - на території Бериславського і Херсонського районів", - сказала вона.

Також вона зазначила, що керованими авіабомбами окупанти намагаються бити по об'єктах промисловості та сількогосподарських угіддях.

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Ситуація в Херсонській області

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти готують "евакуацію" українських громадян із тимчасово окупованого Скадовського району на Херсонщині. Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонської області, випустивши по мирному населенню регіону 224 снаряди.

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