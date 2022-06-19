Андрющенко також опублікував реакцію окупантів на зірваний прапор РФ.

На підлітка, який зірвав прапор РФ у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі, оголосили полювання, однак йому вже вдалося поїхати з міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Від вчинка юного Героя Спротиву Маріуполя в окупантів трохи пригоріло. Навіть не трохи. Масові погрози та заклики до помсти. Очікувано. Але наш герой Тімофій виявився відомим серед молоді скейтером. Він в безпеці і вже не в місті. То хай захлинуться своєю злобою. А кожен може подякувати хлопцю за вчинок в його Instagram. Це менше, на що він заслуговує", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко також опублікував реакцію окупантів на зірваний прапор РФ.

"Ми не кровожерливі і робимо знижку на вік, але... Закликаємо товаришів у Маріуполі знайти сцикуна і провести декілька уроків з денацифікації, а також - крою та шиття", - бісяться окупанти.

Також Андрющенко опублікував Instagram-акаунт підлітка.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою. При цьому окупанти витрачають воду для поливу газон.

Замість ремонту комунікацій у місті окупанти відкрили "пункти миття", а місцевим жителям доводиться набирати воду в калюжах, які утворилися через прорив труб.

Вас також можуть зацікавити новини: