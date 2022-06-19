Петро Андрющенко зазначив, що жителі міста продовжують чинити опір російській окупації.

Мешканці розбомбленого та тимчасово окупованого Маріуполя продовжують чинити опір загарбникам. Підліток зірвав прапор Російської Федерації й викинув його.

Відповідне відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

На оприлюднених кадрах видно підлітка, який розповів, що побачив "ганчірку для підлоги".

"Побачили ... таку, ганчірку для підлоги, у нас в місті. Вирішили - ... вона нам тут потрібна. Зняли по-чоловічому, нас**ли на неї - вона тільки для цього й придатна. І кудись туди її треба викинути, бо нах** вона нам тут потрібна така "ганчірка". І не забувайте, окуповані території - це Україна", - зазначив хлопець.

У свою чергу Андрющенко захопився маріупольським героєм

"Пишаємося нашою молоддю. Пишаємося маріупольцями, які всупереч усьому чинять опір!"- підсумував радник мера Маріуполя.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою. При цьому окупанти витрачають воду для поливу газон.

Замість ремонту комунікацій у місті окупанти відкрили "пункти миття", а місцевим жителям доводиться набирати воду в калюжах, які утворилися через прорив труб.

Вас також можуть зацікавити новини: