Петро Андрющенко зазначив, що загарбники планують ввести платний проїзд у місті.

Російські окупанти продовжують знущатися з жителів Маріуполя, які ще залишаються у місті. Загарбники відкрили "пункт миття".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Крім "пункту приймання гігієнічних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "пункти миття". Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що в розбомбленому місті планують запустити платний проїзд у громадському транспорті

"Озвучена вартість квитка - 18 рублів (9 гривень). Транспорт (всі 12 автобусів плюс чотири від росіян) працюють за "графіком". Пауза між посадками становить від двох до чотирьох годин. Три гривні економії ціною знищення транспортної системи - ціна справжньої економії Росії", - зазначив Андрющенко.

Крім того, він вказав, що окупанти вивезли все обладнання з будівлі ЛШМД, де хотіли відкрити інфекційне відділення, а будову хочуть знести.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою. При цьому окупанти витрачають воду для поливу газон.

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