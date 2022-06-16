Російські окупанти продовжують знущатися з жителів Маріуполя, які ще залишаються у місті. Загарбники відкрили "пункт миття".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Крім "пункту приймання гігієнічних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "пункти миття". Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян", - йдеться в повідомленні.
При цьому він зазначив, що в розбомбленому місті планують запустити платний проїзд у громадському транспорті
"Озвучена вартість квитка - 18 рублів (9 гривень). Транспорт (всі 12 автобусів плюс чотири від росіян) працюють за "графіком". Пауза між посадками становить від двох до чотирьох годин. Три гривні економії ціною знищення транспортної системи - ціна справжньої економії Росії", - зазначив Андрющенко.
Крім того, він вказав, що окупанти вивезли все обладнання з будівлі ЛШМД, де хотіли відкрити інфекційне відділення, а будову хочуть знести.
Як раніше повідомляв УНІАН, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою. При цьому окупанти витрачають воду для поливу газон.