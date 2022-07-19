Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують вести розвідку та облаштовують додаткову оборону.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони", - йдеться у повідомленні.

Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України.

Раніше в ISW заявили, що не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил.

Також там вважають, щ, якщо росіяни матимуть можливість, вони підуть на Одесу. Поки що у них цієї можливості немає. Одеса в них буде однією з перших цілей – вона потрібна їм не лише для контролю над Півднем України, контролю над Чорним морем, плюс вона має значення для Молдови, для Придністров'я.

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