Також продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.

На Південнобузькому напрямку ворог веде повітряну розвідку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Залучив авіацію для удару по району урочища Плотницьке.

Для уточнення положення наших військ, корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 3 серпня 2022 року на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне.

Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

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