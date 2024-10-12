Російські загарбники за добу втратили, зокрема, 10 гаубиць, поділилися у Силах оборони Півдня України.

Втрати ворога на 12 жовтня 2024 року на півдні України за добу відчутно зросли - уражено купу важливих "точок" супротивника.

Ураження зазнали дві ворожі вогневі позиції, два спостережні пункти, чотири місця зльоту дронів, одне місце зберігання боєприпасів та сім бліндажів, повідомили Сили оборони Півдня України в Telegram.

Крім того, супротивники втратили 10 гаубиць, чотири дрони-шпигуни ("Орлан" і три безпілотники Zala), 11 одиниць автотехніки, 19 мотоциклів, чотири човни, два багі та дев’ять ударних безпілотників типу Shahed-136.

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У Силах оборони також розповіли про штурмові дії з боку супротивників - на Запорізькому напрямку зафіксовано дев'ять штурмів, а на Херсонському - п'ять. Оборонці також повідомили про втрати ворога у живій силі:

"Впродовж доби втрати особового складу противника склали 96 осіб".

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні і зазнають величезних втрат. Загальні втрати ворога на 12 жовтня 2024 становлять приблизно 667 630 супротивників.

На початку поточного місяця українські оборонці повідомили, що знають про подальші плани супротивників у Запорізькій області - РФ зосередила сили і засоби для штурму сіл Роботине й Приютне, а також не полишає намірів дійти до міста Запоріжжя.

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