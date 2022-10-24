Російські вертольоти збиті з 13.00 по 13.30 в Бериславському районі.

Сьогодні українські зенітники на півдні за півгодини збили два ворожих вертольоти Ка-52.

Про це журналістам повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" збито два ударних ворожих вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, загалом з 24 лютого росіяни втратили 270 літаків та 245 гелікоптерів.

Втрати росіян на півдні

Наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів. У ОК "Південь" повідомляли про звільнення вже 88 населених пунктів.

У Генштабі кажуть, що, офіцерський склад російської армії переміщається на лівий берег Дніпра. Також російські загарбники у примусовій формі "евакуюють" місцевих мешканців.

Водночас ЗСу продовжують завдавати росіянам втрат. Зокрема, за цю добу Збройні сили України на півдні знищили 7 окупантів та радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".

За попередню добу на півдні було знищено два ворожих гелікоптера та чотири склади з боєприпасами окупантів.

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