Підрив викличне гідродинамічну аварію, внаслідок якої може сформуватись катастрофічний паводок руйнівної сили.

Підрив Каховської дамби, який росіяни розглядають серед можливих провокацій під час деокупації Херсонської області, не тільки залишить без води три регіони, а й створює загрозу для всього Чорноморського басейну.

Як пояснив НВ директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк, з-поміж наслідків підриву дамби майже напевно буде аварійна зупинка роботи ЗАЕС, яка фактично живиться водою Каховського водосховища, і підтоплення близько 80 населених пунктів Херсонської області нижче греблі.

Підрив викличне гідродинамічну аварію, внаслідок якої може сформуватись катастрофічний паводок руйнівної сили.

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"Так, це буде хвиля. Але перепад висот між нижнім і верхнім шаром водосховища не настільки великий — всього десь 15−16 метрів. Тобто це не буде якесь катастрофічне цунамі, реально може сформуватись хвиля у 2−3 метри. Але навіть вона може призвести до дуже руйнівним наслідків через свою високу потужність і швидкість потоку. Вона буде змивати на своєму шляху рештки будівель та дерев і якщо люди не будуть попереджені - вони просто не встигнуть фізично зреагувати", - зазначив науковець.

У людей буде 10-15 хвилин на порятунок. В такому випадку мешканцям постраждалих районів необхідно дістатися підвищення чи пагорб.

У разі підриву дамби без води залишаться Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Понад те, це також призведе до зростання процесів опустелювання, "і без води ми будемо втрачати врожаї".

В такому випадку втрачений ресурс з Дніпра доведеться знову звідкись накопичити: "Насправді, в Україні є тільки два водосховища багаторічного регулювання — Каховське та Кременчуцьке. Решта сезонні, тобто ресурсів там недостатньо і вони можуть наповнювати тільки у певні пори року. Для Києва це теж буде мати ризики, бо місто має три джерела водопостачання — Київське водосховище, Десна і підземний водний горизонт. Якщо через маловодність ми втрачаємо хоча б одне з них — це ризики для киян".

Дії росіян загрожують зміні клімату всього Чорноморського басейну.

"Якщо відбудеться така катастрофа, то вона буде мати вплив на всі без виключення країни Чорноморського басейну — на Туреччину, Грузію, Болгарію, Румунію і навіть на Молдову. Каховське водосховище побудоване в 50−60-х роках і з того часу стало невід'ємною складовою цілої екосистеми. Тож руйнування дамби та рух води вплине буквально на все: на флору і фауну у водоймах Чорного моря, на гідрологічний режим, на режим руху повітряних мас та на мікроклімат... Якщо південь залишити без зрошення, будуть серйозні мікрокліматичні зміни на території всіх сусідніх країн", - сказав Яцюк.

Підрив Каховської дамби - що відомо

Про те, що росіяни розглядають серед можливих провокацій під час відступу з півдня підрив Каховської дамби, 20 жовтня повідомив український президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції.

Водночас експерти вважають, що підривом дамби окупанти перекривають назавжди питання доступу води до Криму. Понад те, у результаті вибухів постраждає й лінія оборони Росії, зведена якраз у тій ділянці.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

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