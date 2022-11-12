Підрив Каховської дамби, який росіяни розглядають серед можливих провокацій під час деокупації Херсонської області, не тільки залишить без води три регіони, а й створює загрозу для всього Чорноморського басейну.
Як пояснив НВ директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк, з-поміж наслідків підриву дамби майже напевно буде аварійна зупинка роботи ЗАЕС, яка фактично живиться водою Каховського водосховища, і підтоплення близько 80 населених пунктів Херсонської області нижче греблі.
Підрив викличне гідродинамічну аварію, внаслідок якої може сформуватись катастрофічний паводок руйнівної сили.
"Так, це буде хвиля. Але перепад висот між нижнім і верхнім шаром водосховища не настільки великий — всього десь 15−16 метрів. Тобто це не буде якесь катастрофічне цунамі, реально може сформуватись хвиля у 2−3 метри. Але навіть вона може призвести до дуже руйнівним наслідків через свою високу потужність і швидкість потоку. Вона буде змивати на своєму шляху рештки будівель та дерев і якщо люди не будуть попереджені - вони просто не встигнуть фізично зреагувати", - зазначив науковець.
У людей буде 10-15 хвилин на порятунок. В такому випадку мешканцям постраждалих районів необхідно дістатися підвищення чи пагорб.
У разі підриву дамби без води залишаться Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Понад те, це також призведе до зростання процесів опустелювання, "і без води ми будемо втрачати врожаї".
В такому випадку втрачений ресурс з Дніпра доведеться знову звідкись накопичити: "Насправді, в Україні є тільки два водосховища багаторічного регулювання — Каховське та Кременчуцьке. Решта сезонні, тобто ресурсів там недостатньо і вони можуть наповнювати тільки у певні пори року. Для Києва це теж буде мати ризики, бо місто має три джерела водопостачання — Київське водосховище, Десна і підземний водний горизонт. Якщо через маловодність ми втрачаємо хоча б одне з них — це ризики для киян".
Дії росіян загрожують зміні клімату всього Чорноморського басейну.
"Якщо відбудеться така катастрофа, то вона буде мати вплив на всі без виключення країни Чорноморського басейну — на Туреччину, Грузію, Болгарію, Румунію і навіть на Молдову. Каховське водосховище побудоване в 50−60-х роках і з того часу стало невід'ємною складовою цілої екосистеми. Тож руйнування дамби та рух води вплине буквально на все: на флору і фауну у водоймах Чорного моря, на гідрологічний режим, на режим руху повітряних мас та на мікроклімат... Якщо південь залишити без зрошення, будуть серйозні мікрокліматичні зміни на території всіх сусідніх країн", - сказав Яцюк.
Підрив Каховської дамби - що відомо
Про те, що росіяни розглядають серед можливих провокацій під час відступу з півдня підрив Каховської дамби, 20 жовтня повідомив український президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції.
Водночас експерти вважають, що підривом дамби окупанти перекривають назавжди питання доступу води до Криму. Понад те, у результаті вибухів постраждає й лінія оборони Росії, зведена якраз у тій ділянці.
Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.
Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.