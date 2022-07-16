Один з затриманих поводився неадекватно. До нього були застосовані спецзасоби.

В Одесі затримано чотирьох осіб, які фотографували місце ракетного удару, внаслідок якого сталося масштабне руйнування цивільних об’єктів.

По це журналістам повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

"Сьогодні вранці після вибуху патрульні поліцейські затримали чоловіка, який фотографував місце прильоту. Він поводився неадекватно, не реагував на законні вимоги патрульних поліцейських, тому до нього були застосовані спецзасоби. Також під час огляду його мобільного телефону виявлено безліч фотографій об’єктів інфраструктури, а також активне спілкування с абонентами РФ", - розповіла Марченко.

Ще трьох осіб, які здійснювали фото- та відеофіксацію місця прильоту, затримали патрульні. Під час огляду їх мобільних телефонів виявлено багато фото блокпостів та об’єктів інфраструктури. Усіх чотирьох передали до відповідних служб.

Крім того, вчора вдень патрульні спільно з військовослужбовцями в Приморському районі Одеси затримали чоловіка, який фотографував стратегічно важливий об’єкт. Також під час огляду його телефона було виявлено безліч фотографій блокпостів військовослужбовців та об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 липня по Одесі російські загарбники завдали ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля.

Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, на складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

За даними Одеської обласної прокуратури, попередньо встановлено одну потерпілу особу - 30-річного чоловіка поранено уламками в голову.

Пошкоджено декілька складських приміщень площею близько 10 тис. кв. м. Також пошкоджено низку інших споруд, прилеглих до місця вибуху, у яких вибито вікна та пошкоджено стелю.

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